Про це повідомляє CBS.

Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісідо та президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пообіцяли надати скоординовану відповідь на загрозливу ядерну та балістичну ракетну програми Північної Кореї.

Це відбулося на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії 13 листопада.

Байден заявив, що тристороннє партнерство є "важливішим, ніж будь-коли", у час поки Північна Корея посилює свої провокації.

Зустріч присвятили нещодавній ескалації дій північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також зміцненню ланцюжків постачання Тайваню, збереженню миру через протоку та підтримці України перед російською агресією

І Юн, і Кішіда наголошували на не припинюваних проявах агресії з боку Північної Кореї, адже за останні тижні країна випустила десятки ракет. У цьому контексті союзники попереджають цілком реальний ризик того, що ізольована країна проведе своє сьоме ядерне випробування найближчими тижнями.

Адміністрація Байдена заявила, що надсилала неодноразові запити на переговори з Північною Кореєю щодо обмеження її ядерної програми та програм балістичних ракет, але уряд Кіма не відповів.

Президент США заявив, що буде тиснути на Сі Цзіньпіна під час саміту G20 15-16 листопада. Байден хоче, аби Сі використав унікальний вплив Китаю на Північну Корею. Таким чином планується обмежити агресивну поведінку лідера КНДР.

За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, Китай "зацікавлений у тому, щоб відігравати вагому роль у стримуванні найгірших тенденцій Північної Кореї".

24 жовтня з'явилося повідомлення, що КНДР та Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля морського кордону. Південна Корея першою відкрила вогонь після того, як північнокорейське судно перетнуло морський кордон. На це КНДР відповіла 10-ма пострілами з РСЗВ

28 жовтня Північна Корея знову випустила дві балістичні ракети в бік Східного моря.

1 листопада КНДР назвала військові навчання США та Південної Кореї "провокацією", після якої Пхеньян може запровадити "більш потужні заходи".

2 листопада КНДР запустила три балістичні ракети в бік Південної Кореї під час її спільних навчань із США. Два дні опісля Північна Корея знову випустила балістичну ракету над Японією, що повторилося 9 листопада.

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