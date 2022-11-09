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КНДР вчергове запустила балістичну ракету малої дальності в бік Східного моря

9 листопада, 2022 середа
12:48
Світ

У середу, 9 листопада, Північна Корея знову запустила балістичну ракету малої дальності в бік Східного моря

Про це повідомляє Yonhap.

За даними Сеула, запуск зафіксували з району Сукчон провінції Південний Пхьонган близько 15:31 (за місцевим часом).

Запуск ракети відбувся після того, як у понеділок, 7 листопада, Південна Корея розпочала чотириденні військові навчання Taegeuk. Його назвали черговою провокацією КНДР.

  • 10 жовтня КНДР заявила, що імітувала ракетні удари по Південній Кореї.
  • У п'ятницю, 14 жовтня, КНДР запустила балістичну ракету та підняла військові літаки біля укріпленого кордону Південної Кореї. 
  • 24 жовтня стало відомо, що КНДР та Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля морського кордону. Південна Корея першою здійснила кілька пострілів після того, як судно КНДР перетнуло морську лінію розмежування. На це КНДР відповіла 10-ма пострілами з реактивних систем залпового вогню.
  • 28 жовтня КНДР знову випустила дві балістичні ракети в бік Східного моря.
  • 1 листопада Північна Корея назвала військові навчання США та Південної Кореї провокацією, яка може призвести до "більш потужних подальших заходів" з боку Пхеньяна.
  • 2 листопада КНДР випустила три балістичні ракети в бік Східного моря під час спільних повітряних навчань США та Південної Кореї. Згодом, у ніч на 4 листопада, вона знову випустила балістичну ракету над Японією.
  • 7 листопада КНДР заявила, що нещодавній ракетний запуск був імітацією удару по США та Південній Кореї.

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КНДР
Південна Корея
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