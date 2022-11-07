КНДР заявила, що нещодавній запуск ракет був імітацією удару по Південній Кореї та США
У понеділок, 7 листопада, КНДР заявила, що нещодавній запуск ракет був імітацією удару по Південній Кореї та США через те, що країни провели "небезпечні військові навчання"
Про це пише Reuters.
У повідомленні йдеться, що причиною запусків стали шестиденні повітряні навчання між країнами, які закінчились у суботу, а також відновлення Південною Кореєю частини ракетного арсеналу.
Видання зазначає, що військові Північної Кореї назвали ці навчання "відкритою провокацією, спрямованою на ескалацію конфлікту" та "небезпечними військовими навчаннями дуже агресивного характеру".
КНДР заявила, що провела дії, які імітують атаки на авіабази, літаки та велике південнокорейське місто, аби "розбити воєнну істерію ворогів".
Повідомляється, що представники США та Південної Кореї також заявили про технічну підготовку Пхеньяну до випробування ядерного озброєння, вперше з 2017 року.
- 10 жовтня КНДР вже заявляла, про імітацію ядерних ударів по Південній Кореї.
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- 2 листопада Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря під час спільних повітряних навчань США та Південної Кореї. 3 листопада відбувся запуск балістичної ракети над Японією.
- США пообіцяли гарантії безпеки для союзників через запуски балістичних ракет КНДР.
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