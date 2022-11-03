Про це заявив під час телефонної розмови з очільником МЗС Республіки Корея держсекретар США Ентоні Блінкен, йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Так, держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Пак спільно засудили та "висловили глибоку стурбованість у зв’язку із запуском балістичних ракет КНДР, включно з тією, що необачно та небезпечно впала поблизу берегової лінії Південної Кореї".

Вони також засудили відверте ігнорування Пхеньяну резолюцій Радбезу ООН й "глибокий дестабілізуючий вплив" на регіон з боку Північної Кореї.

"Держсекретар (Блінкен, - ред.) підкреслив, що США вживатимуть усіх необхідних заходів для гарантування безпеки своїх союзників і продовжать зусилля, щоби обмежити здатність КНДР розвивати свої незаконні програми зі створення балістичних ракет і зброї масового знищення", - йдеться у документі.

10 жовтня у КНДР заявили, що здійснювали запуски ракет для імітації ядерного удару по Південній Кореї.

У п'ятницю, 14 жовтня, КНДР запустила балістичну ракету та підняла військові літаки біля укріпленого кордону Південної Кореї. Запуск був здійснений з району Сунан поблизу столиці Північної Кореї Пхеньяна. Ракета пролетіла близько 700 км на висоті 50 км і зі швидкість 6 Махів, після чого впала в море.

23 жовтня стало відомо, що Південна Корея здійснила кілька попереджувальних пострілів після того, як судно КНДР перетнуло морську лінію розмежування.На це КНДР випустила 10 снарядів з реактивних систем залпового вогню.

Згодом США, Японія та Південна Корея попередили про безпрецедентний масштаб відповіді в разі застосування КНДР ядерної зброї.

А 31 жовтня Північна Корея назвала військові навчання США та Південної Кореї провокацією, яка може призвести до "більш потужних подальших заходів" з боку Пхеньяна. Тож КНДР вимагає від США та Південної Кореї припинити військові навчання.

2 листопада Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря під час спільних повітряних навчань США та Південної Кореї. А 3 листопада КНДР вчергове здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря, яка вже пролетіла над територією Японії.

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