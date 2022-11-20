Країни G7 закликають ООН до серйозної реакції на ракетні запуски КНДР
Очільники МЗС Великої сімки закликали Раду Безпеки ООН вжити "значних заходів" у відповідь на останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР
Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву міністрів закордонних справ G7.
"Безпрецедентна серія незаконних запусків балістичних ракет, здійснена (Північною Кореєю) у 2022 році.становить серйозну загрозу регіональному та міжнародному миру та безпеці", – йдеться в заяві
У документі G7 зазначено, що випробування Пхеньянем балістичної ракети, здатної досягти материкової частини США було "нерозважливим актом" і "ще одним кричущим порушенням" резолюцій ООН.
Відомо, що Рада Безпеки має обговорити політику КНДР на засіданні у понеділок на прохання Сполучених Штатів після останньої серії цьогорічних випробувальних запусків ракет.
- Уранці 18 листопада Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії. Під час цього північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв "протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї". Кім заявив, що "погрози з боку США та їхніх союзників, які проводять ворожу політику", спонукали його країну суттєво прискорити зміцнення своєї "зброї для ядерного стримування".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе