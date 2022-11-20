Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву міністрів закордонних справ G7.

"Безпрецедентна серія незаконних запусків балістичних ракет, здійснена (Північною Кореєю) у 2022 році.становить серйозну загрозу регіональному та міжнародному миру та безпеці", – йдеться в заяві

У документі G7 зазначено, що випробування Пхеньянем балістичної ракети, здатної досягти материкової частини США було "нерозважливим актом" і "ще одним кричущим порушенням" резолюцій ООН.

Відомо, що Рада Безпеки має обговорити політику КНДР на засіданні у понеділок на прохання Сполучених Штатів після останньої серії цьогорічних випробувальних запусків ракет.

Уранці 18 листопада Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії. Під час цього північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв "протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї". Кім заявив, що "погрози з боку США та їхніх союзників, які проводять ворожу політику", спонукали його країну суттєво прискорити зміцнення своєї "зброї для ядерного стримування".

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