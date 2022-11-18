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Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії

18 листопада, 2022 п'ятниця
06:49
Світ Китайські балістичні ракети

Офіційні особи Південної Кореї та Японії заявили, що Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії

Про це інформує CNN.

У п’ятницю, 18 листопада, Північна Корея запустила ймовірно міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Це стало другим ракетним випробуванням за два дні. Такі дії Кім Чен Ина прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив як неприйнятні.

Ракету запустили близько 10:15 ранку за місцевим часом з району Сунан у столиці Північної Кореї Пхеньяні, повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Кісіда сказав журналістам, ймовірна МБР впала у виключній економічній зоні Японії, приблизно за 210 кілометрів на захід від японського острова Oshima Oshima, згідно з береговою охороною Японії. Ракета не пролітала над країною.

"Північна Корея продовжує здійснювати провокаційні дії з небаченою раніше частотою. Хочу ще раз підкреслити, що ми не можемо прийняти такі дії", - заявив Кісіда.

За словами прем’єр-міністра, уряд Японії продовжуватиме збирати та аналізувати інформацію. Повідомлень про пошкодження суден у морі не надходило.

Полковник ВПС США Грег Гігніт, директор зі зв’язків із громадськістю збройних сил США в Японії розповів, авіабаза Місава оголосила тривогу після ракетної стрільби. Американські військові все ще аналізують траєкторію польоту, сказав він.

"Запуск відбувся наступного дня після того, як Пхеньян випустив балістичну ракету малої дальності у води біля східного узбережжя Корейського півострова та висловив суворе попередження Сполученим Штатам щодо "жорсткішої військової протидії" їхнім більш тісним оборонним зв’язкам з Південною Кореєю і Японії", - пише відомство.

Це вже другий передбачуваний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети цього місяця, попередня ракета, випущена 3 листопада, виявилася невдалою, повідомило тоді CNN джерело в уряді Південної Кореї.

За підрахунками CNN, Північна Корея проводила ракетні випробування протягом 34 днів цього року, іноді запускаючи декілька ракет за один день. Підрахунок включає як крилаті, так і балістичні ракети, причому останні складають більшість північнокорейських випробувань цього року.

  • 1 листопада КНДР назвала військові навчання США та Південної Кореї "провокацією", після якої Пхеньян може запровадити "більш потужні заходи".
  • Востаннє Північна Корея запускала балістичну ракету 9 листопада. 
  • На саміті в Камбоджі лідери США, Японія та Південна Корея оголосили про спільну реакцію у відповідь на ядерну та балістичну програми Південної Кореї.
  • Учора, 17 листопада, Північна Корея знову запустила балістичну ракету у бік Східного моря. 

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Японія
військові
Кім Чен Ин
випробування
США
CNN
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