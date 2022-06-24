Японія витратила на проведення Олімпіади-2020 космічні $10,4 млрд
Літні Олімпійські ігри-2020 обійшлись Японії у $10,4 млрд
Про це повідомляє Reuters.
У вівторок, 21 червня, організаційний комітет Олімпіади-2020 провів своє останнє засідання. На ньому підбили остаточні фінансові підсумки витрат на Ігри.
Японії Олімпіада обійшлась вдвічі більше, ніж планувалось раніше. Загальна сума витрат склала $10,4 мільярда.
Витрати зросли напередодні змагань, зокрема на відновлення Японського національного стадіону, який використовувався для церемоній відкриття та закриття, а також легкоатлетичних змагань.
Також бюджет збільшився через пандемію коронавірусу. Олімпіаду перенесли з 2020 на 2021 рік через запобігання поширенню COVID-19.
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