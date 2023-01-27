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Японія ввела нові санкції проти Росії

27 січня, 2023 п'ятниця
07:30
Світ Японія

Японський уряд з 27 січня запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Японії.

Зазначають, що санкції ввели проти 49 російських компаній. Також під обмеження потрапили три організації та 22 приватні фізичні особи, які вважаються безпосередньо причетними до анексії АР Крим та дестабілізації ситуації в Україні. Серед них:

  • дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова
  • заступник міністра оборони Михайло Мізинцев
  • голова ЦВК Елла Памфілова
  • віцепрем'єри Дмитро Чернишенко та Андрій Білоусов та інші

Підсанкційні компанії поповнили корпорація "Іркут", АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард", ПАТ "КамАЗ", конструкторські бюро, науково-технічні центри та інші.

Крім того, Reuters додає, що з 3 лютого 2023 року Японія заборонить експорт до Росії товарів, які можуть посилити її військовий потенціал. Зокрема мовиться про:

  • обладнання для водометів
  • обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів
  • вакцини, медичне обладнання
  • рентгенівське обладнання
  • вибухівки
  • роботи тощо

26 січня Японія окреслила пріоритетні питання для переговорів між найбільшими економіками світу, серед них - питання повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Новини
Росія
Японія
санкції проти Росії
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