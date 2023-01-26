Підтримка України та санкції проти Росії: Японія окреслила пріоритети G7 на 2023 рік
Японія, яка цьогоріч головує в G7, окреслила пріоритетні питання для переговорів між найбільшими економіками світу, серед них - питання повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це заявив головний фінансовий дипломат Японії Масато Канда, цитує Reuters.
"Санкції проти Росії та підтримка України будуть пріоритетом на зустрічах фінансових лідерів G7 під головуванням Японії", - сказав він.
Серед інших питань, які обговорять країни-учасники G7, будуть глобальні проблеми боргу. За словами Канди Різке зростання відсоткових ставок у США позначилося на номінованому в доларах боргу країн із ринком, який хоч тільки-но формується, а вже почав страждати від високих цін на імпорт продуктів харчування та енергоносіїв через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Крім того, Канда зазначив, що Японія працює над допомогою Шрі-Ланці, яка зараз перебуває в найглибшій економічній кризі за останні 70 років. Для цього вона координує свої дії з Паризьким клубом країн-кредиторів та Міжнародним валютним фондом. Це робиться для забезпечення участі Індії та Китаю в зусиллях для реструктуризації боргу острова.
Також Канда зазначив, що Токіо планує очолити обговорення щодо розширення регіональної багатосторонньої угоди про валютні свопи, яка називається Угодою про багатосторонню ініціативу (CMIM). У такий спосіб Японія хоче підготуватися до майбутніх фінансових криз і стихійних лих.
- 18 січня стало відомо, що Японія зараз активно займається проблемами України та готується у "відповідний час" представити плани підтримки країни у війні з Росією.
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