Підтримка України та санкції проти Росії: Японія окреслила пріоритети G7 на 2023 рік

Про це заявив головний фінансовий дипломат Японії Масато Канда, цитує Reuters.

"Санкції проти Росії та підтримка України будуть пріоритетом на зустрічах фінансових лідерів G7 під головуванням Японії", - сказав він.

Серед інших питань, які обговорять країни-учасники G7, будуть глобальні проблеми боргу. За словами Канди Різке зростання відсоткових ставок у США позначилося на номінованому в доларах боргу країн із ринком, який хоч тільки-но формується, а вже почав страждати від високих цін на імпорт продуктів харчування та енергоносіїв через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Крім того, Канда зазначив, що Японія працює над допомогою Шрі-Ланці, яка зараз перебуває в найглибшій економічній кризі за останні 70 років. Для цього вона координує свої дії з Паризьким клубом країн-кредиторів та Міжнародним валютним фондом. Це робиться для забезпечення участі Індії та Китаю в зусиллях для реструктуризації боргу острова.

Також Канда зазначив, що Токіо планує очолити обговорення щодо розширення регіональної багатосторонньої угоди про валютні свопи, яка називається Угодою про багатосторонню ініціативу (CMIM). У такий спосіб Японія хоче підготуватися до майбутніх фінансових криз і стихійних лих.