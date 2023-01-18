Японія готує комплексний план дій для підтримки України
Японія зараз активно займається проблемами України та готується у "відповідний час" представити плани підтримки країни у війні з Росією
Про це повідомив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл, цитує Japan Today.
"У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України", - сказав Кемпбелл під час заходу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
Минулого тижня під час зустрічі з президентом США Джо Байденом японський прем'єр наголосив на важливості протидії російському повномасштабному вторгненню в Україну. Він сказав, що в тому разі, якщо одностороння зміна статус-кво залишатиметься без заперечень, те саме може повторитися в інших країнах, зокрема в Азії.
"Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретний план щодо підтримки України різними способами. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи про підтримку України і є ключовим її учасником", - сказав Кемпбелл.
Він також додав, що останнім часом Японія активніше почала проявляти себе в низці питань, які стосуються України.
- 12 січня уряд Японії виділив 95 млн доларів на відновлення України, які направлять Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.
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