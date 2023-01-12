Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

12 січня партнерська угода, в рамках якої нашій країні виділили 95 мільйонів доларів, була підписана надзвичайним та повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та Помічницею Керівника ПРООН, директоркою Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

"Поки Збройні Сили України звільняють території від окупантів, Уряд спільно з міжнародними партнерами працює над реалізацією "проєктів виживання" – відновленні транспортного сполучення зі звільненими регіонами, створенні умов для повернення громадян до своїх будинків, підтримці економіки у регіонах.

Важливо відчувати консолідацію всього цивілізованого світу навколо боротьби нашої країни із російським терористичним режимом. Партнерство України, Японії та Програми розвитку ООН якраз є тим прикладом ефективної співпраці, яка дозволяє не тільки протидіяти ворогу, але й поступово відновлювати зруйноване" – сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Повідомляється, що програма допомоги зосереджена на ключових сферах. Зокрема посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею, підтримка держслужб, аби вони могли працювати, відновлення критичної інфраструктури, зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків, а також підтримка приватних підприємств, щоб вони підтримували громади.

Відзначимо, що перший транш допомоги від Японії на суму $300 млн було надано 20 квітня 2022 року.

А 16 травня 2022 року Японія надала Україні ще й пільговий кредит на $100 млн, який буде спрямований до держбюджету для фінансування соціальних та гуманітарних видатків.

Також прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7.

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