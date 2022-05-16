Японія надала Україні пільговий кредит на $100 млн
Пільговий кредит від японського агентства "Джайка" у розмірі $100 млн буде спрямований до держбюджету для фінансування соціальних та гуманітарних видатків
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Японське агентство міжнародного співробітництва "Джайка" надало Україні пільговий кредит у розмірі $100 млн на 30 років під 1% річних, зазначило міністерство за підсумками підписання відповідної кредитної угоди.
Кошти будуть спрямовані напряму до державного бюджету, вказав Мінфін.
"Пільговий кредит у 13 млрд єн, який є першою частиною узгодженної фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення України", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Зокрема, ці кошти мають піти на фінансування соціальних, гуманітарних видатків, а також для підтримки системи охорони здоров'я та внутрішніх переселенців.
- Нагадаємо, загалом Японія погодила Україні кредит у $300 млн. Крім того, Мінфін у травні розраховує отримати від міжнародних партнерів низку грантів і кредитів, у тому числі від США - $500 млн, Німеччини - €150 млн.
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