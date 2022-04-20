Японія збільшить до $300 млн розмір кредиту для України
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про збільшення розмірів кредиту, який виділять Україні
Про це він оголосив у рамках онлайн-зустрічі представників G7 щодо ситуації в Україні, передає NHK News.
Так, назустрічі лідерів "Великої сімки" щодо ситуації в Україні прем'єр-міністр Японії оголосив, що його країна збільшить розмір кредиту зі 100 до 300 млн доларів.
Він також анонсував новий пакет санкцій проти Росії. Деталі щодо нових обмежень з'являться найближчими днями.
Раніше він заявляв, що Японія готова в екстреному порядку надати Україні кредит на суму щонайменше $100 млн.
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