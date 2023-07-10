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Японію накрили аномальні зливи: щонайменше одна людина загинула

10 липня, 2023 понедiлок
07:42
Світ Японія

Метеорологічне агентство Японії оголосило найвищий рівень тривоги через потужні зливи у південно-західних регіонах країни. Через зсуви та повені у префектурі Фукуока загинула жінка

Про це повідомляє Kyodo.

Японські метеорологи закликали мешканців вжити заходів для забезпечення своєї безпеки через зсуви ґрунту та повені внаслідок аномальних дощових опадів в країні.

Зазначається, що у понеділок вранці місцева влада повідомила про загиблу літню жінку в префектурі Фукуока. Її будинок накрило великим зсувом ґрунту.

Через рясні дощі було тимчасово припинено курсування швидкісних поїздів між станціями Хіросіма та Хаката на лінії Санйо Сінкансен. За даними метеорологічного агентства, на ранок понеділка в деяких південно-західних районах на Кюсю було зафіксовано рекордну кількість опадів за три години - 167 міліметрів.

За 24 години до 6 ранку вівторка прогнозується до 200 мм опадів у північному регіоні Кюсю, до 100 мм у регіоні Чугоку на заході Японії та до 80 мм у регіоні Хокуріку в центральній Японії.

  • На початку липня аномальні дощі пройшли також і в Китаї. У провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже 7 тисяч з них були переміщені до безпечних місць.
Японія
екологічна катастрофа
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