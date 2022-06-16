Японська авіакомпанія Zipair Tokyo прибере логотип Z зі своїх літаків

Про це написало The Japan Times.

Президент дочірньої компанії Japan Airlines Шінго Нісіда зауважив, що деякі люди можуть вважати цей логотип доказом схвалення війни РФ проти України, адже літеру Z на своїх техніці й одязі використовують окупанти.

"Я думаю, що деякі люди можуть відчувати це так, коли бачать це (логотип, - ред.) без будь-яких пояснень", - зазначив він.

Новий логотип буде у вигляді геометричного малюнка зеленого, чорного й білого кольорів. Його почнуть використовувати 18 червня.

Довідка: лоукостер Zipair Tokyo запрацював у 2020 році. Літера Z була намальована на вертикальному хвості його літаків B-787.

26 березня швейцарська страхова компанія Zurich Insurance видалила із соцмереж свій логотип у вигляді букви Z, оскільки цей символ використовують для підтримки війни РФ проти України.