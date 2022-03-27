Швейцарська компанія Zurich Insurance видалила із соцмереж свій логотип у вигляді букви Z

Про це пише Reuters.



Zurich Insurance прибрала із соцмереж свійт логотип у вигляді білої літери Z на синьому тлі, щоб його не розцінювали як підтримку війни Росії проти України.



"Ми тимчасово вилучаємо використання літери "Z" з соціальних каналів, де вона з'являється окремо і може бути неправильно інтерпретована. Ми уважно стежимо за ситуацією і будемо вживати подальших дій, якщо і коли буде потрібно", - заявили в компанії.

Букву Z використовують на своїй техніці російські окупанти, які воюють проти України. Також цей символ застосовують прихильники вторгнення Росії на українську територію.

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