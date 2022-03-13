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Ярмоленко вперше забив за "Вест Хем" в АПЛ та емоційно подякував англійцям за допомогу Україні

13 березня, 2022 неділя
20:20
Спорт Андрій Ярмоленко

Капітан збірної України з футболу не зміг стриматися після забитого гола, впав на коліна та, піднісши руки до неба, розплакався

У коментарі для Sky Sports він розповів, що причиною таких емоцій є ситуація у його рідній країні і та підтримка, яку він та його народ отримують від британців, інформує Еспресо.TV

"Для мене було дуже емоційно, тому що ви знаєте ситуацію в моїй країні. Мені зараз так важко думати про футбол, тому що щодня в моїй країні російська армія вбиває українців. Чесно кажучи, я не знаю, що сказати, просто це було так емоційно. Я просто хочу подякувати своїм одноклубникам, які підтримують мене кожен день. Я хочу подякувати вболівальникам "Вест Хема"... Вони теж мене підтримують, підтримують український народ. Я також хочу подякувати всім британцям, тому що ми відчуваємо, що ви підтримуєте нас, і справді дякую вам", - зазначив футболіст.

Також Андрій Ярмоленко додав, що мав у цей важкий період підтримку і від головного тренера і від партнерів, за що їм дуже дякує:

"Для мене дуже важливо відчувати підтримку з боку тренера, моїх одноклубників, від шанувальників. Коли я це відчуваю, я все віддаю для вболівальників, все для клубу. У цей момент я відчуваю, як клуб і вболівальники "Вест Хема" підтримують нас, українців".

Українського футболіста з захопленням підтримав легендарний англійський гравець Гарі Лінекер, назвавши українців неймовірними:

"Перемога "Вест Хема" та гол для Андрія Ярмоленка. Як йому вдалося зосередитись і грати, не кажучи вже про те, щоб забити – це за межею мого розуміння. Українці неймовірні".

Відзначимо, що клуб Андрія Ярмоленка переміг "Астон Віллу" з рахунком 2:1, а українець забив перший м'яч у зустрічі.

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війна з Росією
футбол
Андрій Ярмоленко
Великобританiя
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