Про це повідомляє The Telegraph.

Опитування YouGov серед членів консервативної партії засвідчило лідерство Ліз Трас. За неї готові проголосувати 62% респондентів проти 38% у її конкурента - колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Джерела The Telegraph стверджують, що Трасс у боротьбі за посаду прем'єра представлятиме себе "яструбом" щодо РФ та Китаю, а Сунака позиціонуватиме як "голуба". Вона вважає, що зовнішньополітична тема є її сильною стороною.

"Аргумент Ліз такий: зараз найнебезпечніший час, ніж будь-коли з часів завершення холодної війни, і вона може повернути Великій Британії роль лідера на світовій арені", - сказав співрозмовник видання серед союзників Трасс.

Він додав, що Сунак перебуває на боці "голубів". Проте, у команді ексміністра фінансів наголошують, що жорсткі антиросійські санкції ввели, саме коли він керував мінфіном. Між тим, джерело The Telegraph стверджує, що під час запровадження банківських санкцій проти Росії мінфін під керівництвом Сунака дуже зволікав.

"За замовчуванням мінфін має бути обережнішим, думати лише про математику, але іноді вам потрібно приймати складні рішення", - переконаний співрозмовник.

Консервативна партія обиратиме нового лідера після відставки Бориса Джонсона з посади прем'єра. Лідер партії очолить уряд. Голосування триватиме з 4 серпня до початку вересня.

20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії.

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