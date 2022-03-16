"Йдемо в поле і сіємо": посівну кампанію проведуть у всіх безпечних регіонах
Міністр агрополітики Роман Лещенко запевнив, що питання продовольчої безпеки буде вирішене
Про це він розповів в етері телеканалу Рада, пише "Економічна правда".
"Де ми фізично можемо сіяти, де не стріляють, де є можливість іти в поле – ми йдемо в поле і сіємо. Мова не йде тільки про захід України, мова йде і про центр та південь, ми будемо сіяти скрізь, де можемо," – сказав міністр.
За його словами, Україна забезпечувала продовольство для понад 400 млн людей у світі, але потреби українців – передусім.
Станом на зараз країна забезпечена минулорічними запасами продовольства, а посівна цього сезону дозволить гарантувати продовольчу безпеку в майбутньому.
Міністр не прогнозує значного зростання цін. Інфляцію на продукти харчування вдасться втримати за рахунок запроваджених парламентом податкових пільг, вважає він.
Нагадаємо, на думку голови Львівської ОДА Максима Козицького, посівна кампанія-2022 буде найважчою за всю історію незалежності України, але ймовірність дефіциту продуктів сільськогосподарського виробництва є мінімальною.
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