На кону майбутнє України та ЄС: міністерка уряду Франції Бун заявила, що Україна повинна перемогти у війні
Держсекретарка Франції у справах Європи Лоуренс Бун заявила, що Україна повинна виграти війну з РФ, адже на кону не тільки її майбутнє, а й доля усіх країн Європи
Про це інформує Le Figaro.
"Не може бути напівзаходів, коли Росія вирішує звести криваву завісу між собою та своїми сусідами", - заявила Бун.
Вона також підтримала надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени Євросоюзу.
"Україна стала ареною невимовних злочинів російських військ. Вона потрапила у війну, яку має виграти, скільки на карту поставлено її та наше майбутнє", — заявила міністерка.
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