Про це інформує Le Figaro.

"Не може бути напівзаходів, коли Росія вирішує звести криваву завісу між собою та своїми сусідами", - заявила Бун.



Вона також підтримала надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени Євросоюзу.



"Україна стала ареною невимовних злочинів російських військ. Вона потрапила у війну, яку має виграти, скільки на карту поставлено її та наше майбутнє", — заявила міністерка.

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