Про це Юрій Ігнат заявив у коментарі 24 каналу.

За його словами, найімовірніше, ці ракети летіли по балістичній траєкторії та білу запущені з північного напрямку.

"Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли та збивали", - сказав Ігнат.

Він уточнив, що за балістичною траєкторією також використовують ракети С-300, якими цієї доби росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Харкова.

"С-300 хоч і є зенітною, що призначена для ураження повітряних цілей, однак вона може бути запрограмована на політ за балістичною траєкторією", – пояснив Ігнат.

Він зауважив, що фахівці вивчать уламки та остаточно визначать, який саме тип ракет застосував ворог.

"Найкращий доказ – уламок ракети. Люди, які знають цю справу, можуть ідентифікувати ці речі. Тоді вже дізнаємося, який саме це був тип ракети", – зазначив Ігнат.

14 січня росіяни завдали ракетного удару по Києву та влучили в об'єкт інфраструктури, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

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