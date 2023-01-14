Ймовірно, РФ 14 січня атакувала Київ балістичними ракетами з північного напрямку, - речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у суботу, 14 січня, росіяни могли завдати ракетного удару по Києву балістичними ракетами з північного напрямку
Про це Юрій Ігнат заявив у коментарі 24 каналу.
За його словами, найімовірніше, ці ракети летіли по балістичній траєкторії та білу запущені з північного напрямку.
"Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли та збивали", - сказав Ігнат.
Він уточнив, що за балістичною траєкторією також використовують ракети С-300, якими цієї доби росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Харкова.
"С-300 хоч і є зенітною, що призначена для ураження повітряних цілей, однак вона може бути запрограмована на політ за балістичною траєкторією", – пояснив Ігнат.
Він зауважив, що фахівці вивчать уламки та остаточно визначать, який саме тип ракет застосував ворог.
"Найкращий доказ – уламок ракети. Люди, які знають цю справу, можуть ідентифікувати ці речі. Тоді вже дізнаємося, який саме це був тип ракети", – зазначив Ігнат.
- 14 січня росіяни завдали ракетного удару по Києву та влучили в об'єкт інфраструктури, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
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