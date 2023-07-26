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ЮНЕСКО закликала заборонити використання смартфонів у школах світу

26 липня, 2023 середа
07:32
Світ смартфони

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) рекомендує заборонити використання смартфонів у школах, щоб покращити навчання учнів та захистити дітей від кібербулінгу

Про це повідомляє The Guardian.

За даними ЮНЕСКО, існують докази того, що надмірне використання мобільних телефонів пов’язане зі зниженням успішності в навчанні. Також надмірна кількість часу, проведеного за екраном, негативно впливає на емоційну стабільність дітей.

У відповідному документі організації зазначається, що заклик до заборони смартфонів говорить про те, що цифрові технології, включаючи штучний інтелект, повинні завжди підкорятися "людиноцентричному баченню" освіти та ніколи не витісняти особисте спілкування з учителями.

"Не всі зміни є прогресом. Просто тому, що щось можна зробити, не означає, що це потрібно робити", – йдеться у документі.

Оскільки навчання дітей все більше переміщується в онлайн-формат, особливо в університетах, ЮНЕСКО закликало міністрів освіти по всьому світу "не нехтувати соціальним виміром освіти", де студенти навчаються віч-на-віч. 

"Цифрова революція має величезний потенціал. Але подібно до того, як лунають застереження щодо правил її регулювання в суспільстві, так само слід приділяти увагу тому, як вона використовується в освіті. Сучасні технології мають бути спрямованими на покращення навчального досвіду та на добробут студентів і вчителів, а не на шкоду їм", - сказала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Вона додала, що онлайн-навчання не замінить живого спілкування людей, тож слід ставити наперед потреби учня та підтримувати вчителів.

У звіті ЮНЕСКО також зазначається, що попри те, що технології відкривають можливості для навчання, переваги розподілені нерівномірно. Тож багато бідніших людей з усього світу фактично виключені з освітнього процесу.

  • Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) у неділю, 23 липня, засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси.
освіта
ЮНЕСКО
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