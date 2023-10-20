Юристка Трампа зізналась у змові для втручання у вибори
Захисниця експрезидента США Дональда Трампа Сідні Пауел зізналась у незаконному втручанні в виборчий процес на президентських виборах 2020 року, щоб сфальсифікувати результати голосування
Про це повідомляє АР.
"Вона визнала себе винною у вчиненні шести злочинів, які стосувалися змови з метою навмисного втручання у виконання виборчих обов'язків", - йдеться у повідомленні.
Юристка Трампа Сідні Пауел завила, що за змову та втручання у виборчий процес 2020 року на виборах президента у США, зокрема, у штаті Джорджія, який був важливим для Трампа, вона пройде випробувальний термін, виплатить штраф й офіційно проситиме вибачення перед штатом.
"У рамках угоди, вона відбуде шість років випробувального терміну, виплатить 6 тис. дол штрафу й напише лист-вибачення до штату Джорджія та його мешканців. Вона також зробила заяву для прокурорів й погодилися правдиво свідчити проти співвідповідачів під час майбутніх судових процесів", - пише АР.
Спочатку Пауел, Трампа і ще 17 їх однодумців звинувачували в рекеті та ще в шести пунктах в рамках широкомасштабної схеми збереження президента-республіканця у владі після програшу Трампа 2020 року демократу Джо Байдену. Прокурори вважають, що Пауел також була залучена до несанкціонованого зламу виборчого обладнання у сільському окрузі Джорджія.
- 26 вересня суд штату Нью-Йорк визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс.
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