"Ювентус" мінімально переміг "Спортинг" у Лізі Європи
У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи туринський "Ювентус" виявився кращим за португальський "Спортинг"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився мінімальною перемогою "Ювентуса" з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота лісабонського "Спортинга" забив італійський захисник Федеріко Гатті, який відзначився на 73-й хвилині.
Матч-відповідь буде зіграний у четвер, 20 квітня.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Перший матч
13 квітня
"Ювентус" (Італія) - "Спортинг" (Португалія) 1:0
Гол: Гатті, 73
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