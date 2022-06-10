З 1 червня до МВС надійшло понад 2,6 тис. звернень від родичів полонених, загиблих і зниклих безвісти військових
З 1 червня на гарячій лінії МВС опрацювали понад 2,6 тис. звернень від родичів полонених, загиблих і зниклих безвісти українських захисників, більшість із яких - від сімей військових ЗСУ
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"З 1 червня у МВС розпочато прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. З цей період оператори гарячої лінії МВС опрацювали понад 2,6 тис. звернень", - наголосили в міністерстві.
Здебільшого зверталися щодо ЗСУ, ще понад 17% дзвінків надійшли від родичів нацгвардійців, майже 7% - від сімей прикордонників. Також телефонують щодо близьких із тероборони та поліції.
Звернутися на гарячу лінію можна за номером +38 (089) 420 18 66. За телефоном можливо залишити інформацію щодо своїх родичів, які зникли внаслідок війни РФ проти України.
"Кожен, хто звернеться на гарячу лінію МВС України, отримає психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб", - зауважили в МВС.
- 26 травня Національне інформбюро також запустило гарячу лінію з розшуку полонених і зниклих під час війни.
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