Про це повідомило МВС у телеграмі.

"З 1 червня у МВС розпочато прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. З цей період оператори гарячої лінії МВС опрацювали понад 2,6 тис. звернень", - наголосили в міністерстві.

Здебільшого зверталися щодо ЗСУ, ще понад 17% дзвінків надійшли від родичів нацгвардійців, майже 7% - від сімей прикордонників. Також телефонують щодо близьких із тероборони та поліції.

Звернутися на гарячу лінію можна за номером +38 (089) 420 18 66. За телефоном можливо залишити інформацію щодо своїх родичів, які зникли внаслідок війни РФ проти України.

"Кожен, хто звернеться на гарячу лінію МВС України, отримає психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб", - зауважили в МВС.

26 травня Національне інформбюро також запустило гарячу лінію з розшуку полонених і зниклих під час війни.

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