Національне інформбюро запустило гарячу лінію з розшуку полонених і зниклих під час війни
В Україні запрацювала гаряча лінія Національного інформбюро, створена для розшуку зниклих під час війни людей і полонених
Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Якщо розшукуєте родичів, які потрапили в полон, зникли під час війни - звертайтеся на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 1648 або +380442878165 (дзвінки з-за кордону)", - йдеться у повідомленні.
Національне інформаційне бюро створене за рішенням уряду від 17 березня 2022 року. Бюро створене для збору даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами, у тому числі мирних жителів.
Передбачається, що діяльність Бюро, серед іншого, допоможе активізувати процес обміну полоненими і тілами загиблих, а також засвідчити злочини Росії в Україні.
Бюро діє відповідно до міжнародно-гуманітарного права, зокрема ст. 122 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими (ІІІ) та ст. 136 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни (IV).
- Раніше Нацполіція запустила додатковий номер гарячої лінії з пошуку загиблих і зниклих 0 800 21 21 51.
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