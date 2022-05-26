Національне інформбюро запустило гарячу лінію з розшуку полонених і зниклих під час війни

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Якщо розшукуєте родичів, які потрапили в полон, зникли під час війни - звертайтеся на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 1648 або +380442878165 (дзвінки з-за кордону)", - йдеться у повідомленні.

Національне інформаційне бюро створене за рішенням уряду від 17 березня 2022 року. Бюро створене для збору даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами, у тому числі мирних жителів.

Передбачається, що діяльність Бюро, серед іншого, допоможе активізувати процес обміну полоненими і тілами загиблих, а також засвідчити злочини Росії в Україні.

Бюро діє відповідно до міжнародно-гуманітарного права, зокрема ст. 122 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими (ІІІ) та ст. 136 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни (IV).

Раніше Нацполіція запустила додатковий номер гарячої лінії з пошуку загиблих і зниклих 0 800 21 21 51.

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