Нацполіція запустила додатковий номер "гарячої лінії" з пошуку загиблих і зниклих
Національна поліція України запустила ще один номер "гарячої лінії", за яким допомагатимуть у пошуку зниклих і загиблих внаслідок військових дій Росії в Україні
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України
За номером 0 800 21 21 51 можна отримати інформацію щодо процедури розшуку або поховання рідних чи знайомих цивільних громадян. На "гарячу лінію" можна звернутися в разі пошуку людини, яка могла загинути під час воєнних дій або ж повідомити дані про чиєсь місце смерті чи захоронення
Дзвінки на "гарячу лінію" безкоштовні, оператори приймають їх цілодобово
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.08
Купівля 31.08Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.64Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе