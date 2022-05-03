Нацполіція запустила додатковий номер "гарячої лінії" з пошуку загиблих і зниклих

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України

За номером 0 800 21 21 51 можна отримати інформацію щодо процедури розшуку або поховання рідних чи знайомих цивільних громадян. На "гарячу лінію" можна звернутися в разі пошуку людини, яка могла загинути під час воєнних дій або ж повідомити дані про чиєсь місце смерті чи захоронення

Дзвінки на "гарячу лінію" безкоштовні, оператори приймають їх цілодобово

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