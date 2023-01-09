Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Microsoft пояснює, що комп’ютери з Windows 8.1 працюватимуть, але компанія більше не надаватиме технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення та систем безпеки.

"Хоча ви можете продовжувати використовувати ПК з Windows 8.1, без постійних оновлень програмного забезпечення та системи безпеки ваш комп’ютер піддаватиметься більшому ризику зараження вірусами та зловмисним програмним забезпеченням", - пояснює Microsoft.

Microsoft рекомендує оновити пристрої до більш актуальної та підтримуваної версії Windows.

"Якщо ПК не відповідає технічним вимогам для запуску новішої версії Windows, рекомендуємо замінити пристрій на такий, який підтримує Windows 11", - радять у компанії.

Компанія Microsoft стала партнером фундації дружини Президента України Олени Зеленської.

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