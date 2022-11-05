Microsoft став партнером фундації Олени Зеленської
Компанія Microsoft стала партнером фундації дружини Президента України Олени Зеленської
Про це Олена Зеленська повідомила у facebook.
"Раді повідомити, що тепер Microsoft стає партнером фундації, створеної для відновлення країни, передусім у напрямах медицини, освіти та гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, також зазначається, що зустріч Олени Зеленської з генеральним директором Бредом Смітом на полях Web Summit – найбільшої ІТ-конференції у Європі – була надзвичайно теплою і результативною.
Додається, що Microsoft – одна з перших компаній, яка ще на початку березня призупинила продаж продуктів і послуг у РФ та отримала "Відзнаку миру", започатковану президентом України для корпорацій, які пішли з російського ринку.
"З початку повномасштабної війни сумарна допомога Україні від Microsoft сягнула понад 400 мільйонів доларів", - йдеться в дописі.
Також зазначається, що компанія продовжує підтримувати Україну у сфері кібербезпеки, допомагати некомерційним, гуманітарним та міжнародним організаціям, які розслідують воєнні злочини проти нашого цивільного населення.
- Нагадаємо: 4 березня Microsoft зупинив продаж товарів і надання послуг в Росії.
- 3 листопада стало відомо, що компанія Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.
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