З 14 лютого українці віком від 60 років можуть оплатити комунальні послуги грошима з "єПідтримки"

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



"Відсьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів єПідтримки", - написав він.



Також Михайло Федоров нагадав, що витратити 1 тис. грн можна протягом чотирьох місяців замість дев'яти.

Нагадаємо, 24 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що в лютому літнім людям дозволять витрачати гроші за вакцинацію на оплату комунальних послуг.

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