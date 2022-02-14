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З 14 лютого українці віком від 60 років можуть оплатити комунальні послуги грошима з "єПідтримки"

14 лютого, 2022 понедiлок
14:02
Суспільство єПідтримка

Від 14 лютого українці, страші за 60 років, можуть витратити кошти за вакцинацію від коронавірусу на оплату комунальних послкг.

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Відсьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів єПідтримки", - написав він.

Також Михайло Федоров нагадав, що витратити 1 тис. грн можна протягом чотирьох місяців замість дев'яти.

  • Нагадаємо, 24 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що в лютому літнім людям дозволять витрачати гроші за вакцинацію на оплату комунальних послуг.

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Новини
комунальні послуги
Вакцинація
Михайло Федоров
Коронавірус
Мінцифри
єПідтримка
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