За бустерне щеплення доплачуватимуть ще 500 грн, літнім людям дозволять платити за комуналку грошима за вакцинацію, - Зеленський

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення, передає Еспресо.TV.



​​​​​"Протягом лютого ми додатково розширимо програму для літніх людей - вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг. В рамках програми єПідтримка буде додано ще 500 грн плюс для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення", - повідомив президент.



Зеленський нагадав, що з 24 січня люди, старші за 60 років, зможуть витрачати виплату за вакцинацію проти COVID-19 на купівлю ліків. Він додав, що витрата коштів незабаром буде доступна і для громадян від 14 до 18 років.



"Крім базових цілей - на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше, - вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти на освітні курси, освітні послуги, освітні програми тощо", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, де розповів про основні підсумки засідання РНБО у понеділок, 24 січня, - загрозу з боку Російської Федерації, економічний стан в країні та ситуацію з COVID-19.

Також після засідання РНБО міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації проти COVID-19 в Україні врятували життя 18 тис. людей.

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