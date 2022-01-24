За бустерне щеплення доплачуватимуть ще 500 грн, літнім людям дозволять платити за комуналку грошима за вакцинацію, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО у понеділок, 24 січня, заявив, що програма з виплати 1 тис. грн за вакцинацію проти COVID-19 єПідтримка розшириться на літніх людей та громадян віком від 14 до 18 років
Про це Зеленський сказав під час відеозвернення, передає Еспресо.TV.
"Протягом лютого ми додатково розширимо програму для літніх людей - вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг. В рамках програми єПідтримка буде додано ще 500 грн плюс для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення", - повідомив президент.
Зеленський нагадав, що з 24 січня люди, старші за 60 років, зможуть витрачати виплату за вакцинацію проти COVID-19 на купівлю ліків. Він додав, що витрата коштів незабаром буде доступна і для громадян від 14 до 18 років.
"Крім базових цілей - на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше, - вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти на освітні курси, освітні послуги, освітні програми тощо", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, де розповів про основні підсумки засідання РНБО у понеділок, 24 січня, - загрозу з боку Російської Федерації, економічний стан в країні та ситуацію з COVID-19.
- Також після засідання РНБО міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації проти COVID-19 в Україні врятували життя 18 тис. людей.
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