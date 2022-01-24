"Все під контролем, причин для паніки немає": Зеленський про загрозу від РФ, стан економіки та ситуацію з COVID-19

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медійного простору, а дуже важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян. Вони звучать просто: все під контролем, причин для паніки немає", - сказав Зеленський.



Президент зазначив, що першим питанням на засіданні РНБО була ситуація на Сході України та російська агресія. Зеленський запевнив, що Україна робить усе можливе для повної деескалації та мирного врегулювання конфлікту.



"Знаємо про все. Готові до всього. Віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все - все, що потрібно", - наголосив президент.



Також на засіданні 24 січня обговорили питання енергетики. Зеленський запевнив, що увесь опалювальний сезон в Україні пройде спокійно, а газу та вугілля в Україні достатньо. Президент наголосив, що причин для паніки немає.



Крім того, Зеленський закликав українців до вакцинації проти COVID-19. Він наголосив, що вакцинація полегшує перебіг хвороби, а також зменшує показник смертності та госпіталізацій в Україні.



Він додав, що ВООЗ прогнозує, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад.



"Є усі шанси, що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19", - наголосив президент.

