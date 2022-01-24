Завдяки вакцинації проти COVID-19 в Україні врятували 18 тис. життів, і в майбутньому очікується менше госпіталізацій та смертей, - Ляшко

Про це міністр сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Хотів би назвати одну цифру - 18 тис. Це кількість врятованих життів, як мінімум, яке сьогодні, як показує математичне моделювання, врятувала вакцинація проти COVID-19. І якщо в нас буде зростати кількість вакцинованих, і будемо збільшувати як бустерну вакцинацію, так і основний курс щеплень, який складається з 2-х щеплень, то цю хвилю, попри велику кількість випадків, яка прогнозована буде в Україні, ми пройдемо більш спокійно, ніж в попередній хвилі", - сказав Ляшко.



Очільник МОЗу додав, що станом на 24 січня в Україні відмічається зростання кількості випадків COVID-19. Збільшується також кількість госпіталізацій, проте, за словами Ляшка, цей показник збільшився лише на 5%.



Міністр наголосив, що порівняно із хвилею, яка була у жовтні-листопаді 2021 року, кількість випадків COVID-19 збільшиться як мінімум у два рази. Водночас інші показники навпаки підуть на спад, зокрема, завдяки вакцинації.

"У той же час госпіталізацій буде менше. Кількість смертей повинна бути також менша. Це завдяки тому, що значно зросла кількість імунізованих людей в Україні завдяки вакцинації, і завдяки тому, що все ж таки штам "Омікрон" порівняно з його перебігом в європейських країнах менш агресивний", - сказав Ляшко.



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