З 16 травня в Києві повертають оплату за проїзд в громадському транспорті
16 травня в столиці відновлюють оплату за проїзд у метро та наземному громадському транспорті
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією", - написав він.
Кличко нагадав про способи оплати проїзду.
"Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий", - зауважив мер.
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