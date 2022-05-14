З 16 травня в Києві повертають оплату за проїзд в громадському транспорті

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією", - написав він.

Кличко нагадав про способи оплати проїзду.

"Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий", - зауважив мер.