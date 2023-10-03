З 2030 року всі сміттєві полігони України мають відповідати екостандартам ЄС, - Міндовкілля

Про це повідомляє Міндовкілля.

"Реформа спрямована на зменшення захоронення відходів та збільшення обсягів їх переробки, як у Європі. Однак зрозуміло, що на першому етапі ми не зможемо повністю відмовитися від полігонів, як наприклад, це вже зробила Швейцарія. Полігони в Україні будуть, але лише ті, які громади передбачать у регіональних та місцевих планах управління відходами та за умови, що вони повністю відповідатимуть сучасним стандартам безпеки. Прийматимуть такі полігони лише те, що не піддається рециклінгу", – заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторія Киреєва.

Для підготовки до змін Міндовкілля розробило вимоги до плану приведення місць розміщення відходів у відповідність з новими вимогами законодавства.

План враховує норми статті 14 європейської Директиви 1999/31/ЄС, якою встановлено вимоги до подальшого функціонування наявних місць захоронення відходів.

Що змінюється

Якщо полігони не відповідають сучасним стандартам (в Україні таких більшість), оператори мають розробити плани заходів та привести їх у відповідність або закрити.

План розроблятимуть на весь строк експлуатації місця розміщення відходів, але не більше ніж на 10 років з дня введення в дію.

Оператори мають передбачити заходи щодо:

удосконалення технічного стану полігону;

оновлення необхідного устаткування;

створення системи вилучення та знешкодження фільтрату і біогазу;

впровадження чи оновлення системи контролю та моніторингу впливу на довкілля;

організації належної протипожежної безпеки та умов праці.

Після розроблення планів оператори мають щороку оприлюднювати інформацію про заходи з приведення у відповідність полігонів, які контролюватиме Держекоінспекція. За порушення або невиконання інспекція анулюватиме дозвіл на обробку відходів.

23 серпня Міндовкілля порадило українському бізнесу готуватися до нововведень у рамках прийнятого закону "Про управління відходами".

Очільник Міндовкілля Руслан Стрілець заявив, що Україні варто позбутися сміттєвих полігонів, а замість них мають з'явитися сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи.