З 2030 року всі сміттєві полігони України мають відповідати екостандартам ЄС, - Міндовкілля
У рамках реформи управління відходами з 1 січня 2030 року полігони в Україні мають або відповідати європейським стандартам екологічної безпеки або закритися
Про це повідомляє Міндовкілля.
"Реформа спрямована на зменшення захоронення відходів та збільшення обсягів їх переробки, як у Європі. Однак зрозуміло, що на першому етапі ми не зможемо повністю відмовитися від полігонів, як наприклад, це вже зробила Швейцарія. Полігони в Україні будуть, але лише ті, які громади передбачать у регіональних та місцевих планах управління відходами та за умови, що вони повністю відповідатимуть сучасним стандартам безпеки. Прийматимуть такі полігони лише те, що не піддається рециклінгу", – заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторія Киреєва.
Для підготовки до змін Міндовкілля розробило вимоги до плану приведення місць розміщення відходів у відповідність з новими вимогами законодавства.
План враховує норми статті 14 європейської Директиви 1999/31/ЄС, якою встановлено вимоги до подальшого функціонування наявних місць захоронення відходів.
Що змінюється
Якщо полігони не відповідають сучасним стандартам (в Україні таких більшість), оператори мають розробити плани заходів та привести їх у відповідність або закрити.
План розроблятимуть на весь строк експлуатації місця розміщення відходів, але не більше ніж на 10 років з дня введення в дію.
Оператори мають передбачити заходи щодо:
- удосконалення технічного стану полігону;
- оновлення необхідного устаткування;
- створення системи вилучення та знешкодження фільтрату і біогазу;
- впровадження чи оновлення системи контролю та моніторингу впливу на довкілля;
- організації належної протипожежної безпеки та умов праці.
Після розроблення планів оператори мають щороку оприлюднювати інформацію про заходи з приведення у відповідність полігонів, які контролюватиме Держекоінспекція. За порушення або невиконання інспекція анулюватиме дозвіл на обробку відходів.
23 серпня Міндовкілля порадило українському бізнесу готуватися до нововведень у рамках прийнятого закону "Про управління відходами".
Очільник Міндовкілля Руслан Стрілець заявив, що Україні варто позбутися сміттєвих полігонів, а замість них мають з'явитися сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи.
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