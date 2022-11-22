З 24 лютого РФ втратила в Україні 85 тис. солдатів, 2895 танків й 395 РСЗВ, - Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України 85 тис. солдатів, 5827 бойових бронемашин і 1537 безпілотників
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 22 листопада орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 85 000 (+400) осіб
- танків ‒ 2895 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од.
- артилерійських систем – 1882 (+12) од.
- РСЗВ – 395 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 209 (+0) од.
- літаків – 278 (+0) од.
- гелікоптерів – 261 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од.
- крилатих ракет ‒ 480 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од.
- спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
- Протягом 21 листопада ворог завдав 16 ракетних та авіаударів по Україні та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Проте українське військо продовжувало завдавати втрати ворогу. Серед ураженого - пару районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й пункт управління.
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