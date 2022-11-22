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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією З 24 лютого РФ втратила в Україні 85 тис. солдатів, 2895 танків й 395 РСЗВ, - Генштаб

З 24 лютого РФ втратила в Україні 85 тис. солдатів, 2895 танків й 395 РСЗВ, - Генштаб

22 листопада, 2022 вiвторок
09:28
війна з Росією втрати окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України 85 тис. солдатів, 5827 бойових бронемашин і 1537 безпілотників 

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 22 листопада орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 85 000 (+400) осіб 
  • танків ‒ 2895 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од.
  • артилерійських систем – 1882 (+12) од.
  • РСЗВ – 395 (+2) од.
  • засобів ППО ‒ 209 (+0) од.
  • літаків – 278 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од.
  • крилатих ракет ‒ 480 (+0) од.
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од.
  • спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. 

  • Протягом 21 листопада ворог завдав 16 ракетних та авіаударів по Україні та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Проте українське військо продовжувало завдавати втрати ворогу. Серед ураженого - пару районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й пункт управління.

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Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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