Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 22 листопада орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 85 000 (+400) осіб

танків ‒ 2895 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од.

артилерійських систем – 1882 (+12) од.

РСЗВ – 395 (+2) од.

засобів ППО ‒ 209 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) од.

крилатих ракет ‒ 480 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од.

спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Протягом 21 листопада ворог завдав 16 ракетних та авіаударів по Україні та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Проте українське військо продовжувало завдавати втрати ворогу. Серед ураженого - пару районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й пункт управління.

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