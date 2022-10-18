Про це радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив в ефірі Еспресо.

"Немає уже стільки ДРГ, активність знизилась. Ця робота триває і триватиме після закінчення війни. Питання коригувальників, ДРГ ведеться на постійній основі, як на передовій, так і в тилових містах. Є об'єкти, які можуть наражатися на небезпеку. Звичайно, біля них йде посилена охорона", - заявив він.

За словами Смірнова, робота ведеться і про всі результати МВС повідомляє.

"У нас загалом уже 38 тис. кримінальних проваджень за час повномасштабної війни. Більшість з них - порушення правил і звичаїв ведення війни, близько 30 тис. проваджень. Про колабораціонізм понад 1600 справ відкрито". - підсумував радник міністра.