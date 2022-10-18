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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією З 24 лютого відкрито понад 38 тис. справ, пов'язаних з війною, - радник очільника МВС Смірнов
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З 24 лютого відкрито понад 38 тис. справ, пов'язаних з війною, - радник очільника МВС Смірнов

18 жовтня, 2022 вiвторок
00:02
війна з Росією Ростислав Смірнов

Після початку війни поліція відкрила понад 38 тис. справ, пов'язаних з війною - з них 30 тис. за статтею про порушення правил і звичаїв ведення війни

Про це радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив в ефірі Еспресо.

"Немає уже стільки ДРГ, активність знизилась. Ця робота триває і триватиме після закінчення війни. Питання коригувальників, ДРГ ведеться на постійній основі, як на передовій, так і в тилових містах. Є об'єкти, які можуть наражатися на небезпеку. Звичайно, біля них йде посилена охорона", - заявив він.

За словами Смірнова, робота ведеться і про всі результати МВС повідомляє.

"У нас загалом уже 38 тис. кримінальних проваджень за час повномасштабної війни. Більшість з них - порушення правил і звичаїв ведення війни, близько 30 тис. проваджень. Про колабораціонізм понад 1600 справ відкрито". - підсумував радник міністра.

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Росія
Кримінал
поліція
колаборанти
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