З 8 березня росіяни зможуть літати лише до Мінська

Про це йдеться у повідомленні перевізника, передає Еспресо.TV.

"Аерофлот інформує про тимчасове призупинення виконання усіх міжнародних рейсів з 8 березня (00:00 за мск) у зв'язку із виникненням додаткових обставин, що перешкоджають виконанню польотів. Скасування також стосується міжнародних напрямків у розкладі авіакомпаній "Росія" й "Аврора" (рейси в діапазоні SU5400-5799 та SU5950-6999)", - йдеться у повідомленні.

З 6 березня Аерофлот припинить допускати на міжнародні рейси пасажирів із квитками в обидві сторони, якщо зворотний рейс заплановано на числа після 8 березня. Пасажирів із квитками в один бік та вильотом із Росії допускатимуть до рейсів до моменту припинення польотів.

Нагадаємо, Росія хоче націоналізувати іноземні літаки власниї компаній. На цей крок вони йдуть у відповідь на санкції, "закрите небо", вимогу лізингодавців повернути літаки та початок арештів їхніх бортів за межами РФ