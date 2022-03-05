З 8 березня росіяни зможуть літати лише до Мінська
Російська державно-приватна авіакомпанія "Аерофлот" заявила про припинення здійснення з 8 березня всіх закордонних рейсів. Компанія буде літати лише в Білорусь.
Про це йдеться у повідомленні перевізника, передає Еспресо.TV.
"Аерофлот інформує про тимчасове призупинення виконання усіх міжнародних рейсів з 8 березня (00:00 за мск) у зв'язку із виникненням додаткових обставин, що перешкоджають виконанню польотів. Скасування також стосується міжнародних напрямків у розкладі авіакомпаній "Росія" й "Аврора" (рейси в діапазоні SU5400-5799 та SU5950-6999)", - йдеться у повідомленні.
З 6 березня Аерофлот припинить допускати на міжнародні рейси пасажирів із квитками в обидві сторони, якщо зворотний рейс заплановано на числа після 8 березня. Пасажирів із квитками в один бік та вильотом із Росії допускатимуть до рейсів до моменту припинення польотів.
- Нагадаємо, Росія хоче націоналізувати іноземні літаки власниї компаній. На цей крок вони йдуть у відповідь на санкції, "закрите небо", вимогу лізингодавців повернути літаки та початок арештів їхніх бортів за межами РФ
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе