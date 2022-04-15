З App Store видалили застосунок російського Альфа-Банку, - Федоров

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



"Слідом за "Сбербанком" з App Store видалили застосунок "Альфа-банку", - написав він.



Нагадаємо, Netflix прибрав свій застосунок з магазинів App Store та Google Play в Росії.

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