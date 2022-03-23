Netflix прибрав свій застосунок з магазинів App Store та Google Play в Росії
Стрімінговий сервіс Netflix прибрав свій застосунок із магазинів App Store та Google Play в РФ
Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Еспресо.TV.
Застосунок Netflix більше не можна знайти в пошуку Google Play та App Store в Росії. Таким чином тепер користувачі з країни-агресора більше не зможуть завантажити програму на свої мобільні пристрої.
Netflix оголосив про зупинення роботи в РФ ще 6 березня. Також стрімінговий сервіс припинив роботу над російськими фільмами та серіалами.
- Нагадаємо, 6 березня Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.
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