З Авдіївки через постійні обстріли не можна вивезти сміття, - Барабаш про ситуацію у місті
З прифронтової Авдіївки на Донеччині неможливо вивезти сміття через обстріли, доступ до води нескладний – її качають зі свердловин
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
"Є загрози щодо забруднення сміттям, вони й у мирний час були в будь-якій громаді, зараз ризики у прифронтових громадах набагато більші. Немає змоги вивозити сміття - ми неодноразово намагались це робити, кожен раз це завершувалося тим, що сміттєвоз потрапляв під обстріли. Певні речі плануємо, як підручним способом з цим боротися, але як буде - так буде. Ми в цій конкретно ситуації просто як статисти", - сказав він.
За словами Барабаша, доступ до води нескладний - воду качають зі свердловин.
"Люди набирають. Є пігулки, які знезаражують та фільтрують воду. Даємо людям інструкції, як ними користуватися. Люди не п'ють сиру воду, кип'ятять, але її однозначно треба обробляти. Волонтери привозять ці пігулки у достатній кількості, з ними проблем нема. Також намагаємось завозити бутильовану воду, волонтери також допомагають в цьому", - підсумував очільник ВЦА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе