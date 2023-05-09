З Авдіївки через постійні обстріли не можна вивезти сміття, - Барабаш про ситуацію у місті

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Є загрози щодо забруднення сміттям, вони й у мирний час були в будь-якій громаді, зараз ризики у прифронтових громадах набагато більші. Немає змоги вивозити сміття - ми неодноразово намагались це робити, кожен раз це завершувалося тим, що сміттєвоз потрапляв під обстріли. Певні речі плануємо, як підручним способом з цим боротися, але як буде - так буде. Ми в цій конкретно ситуації просто як статисти", - сказав він.

За словами Барабаша, доступ до води нескладний - воду качають зі свердловин.

"Люди набирають. Є пігулки, які знезаражують та фільтрують воду. Даємо людям інструкції, як ними користуватися. Люди не п'ють сиру воду, кип'ятять, але її однозначно треба обробляти. Волонтери привозять ці пігулки у достатній кількості, з ними проблем нема. Також намагаємось завозити бутильовану воду, волонтери також допомагають в цьому", - підсумував очільник ВЦА.