Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Як такої черги на евакуацію немає. Люди записуються і вивозимо при першій можливості. Здебільшого, це з сьогодні на завтра. Безпеку у момент вивезення ніхто не може гарантувати, дорога вся пристріляна. Поліція, волонтери і ми намагаємось знаходити шпаринки між обстрілами і вивозити", - сказав він.

Барабаш розповів про евакуацію дітей з міста.

"Щодо евакуації двох дітей - ми знали, що є дівчинка шестикласниця у місті. Шукали її. Потім волонтер Влад Маховський, який нам допомогає, написав мені дані цієї дівчинки. Він мені присилає фотографію, що є дворічний братик ще. Вони випадково натрапили на дітей. Одразу поїхали "Білі Янголи" і у суботу майже вночі вивезли після вмовлянь", - додав очільник ВЦА.

За його словами, діти перебувають у безпечнішому місці, але на Донеччині.

"На рахунок тих дітей, які лишаються в місті - хлопчина, якому трохи більше, ніж за місяць буде 18 років. Ми його шукаємо, будемо шукати і я впевнений, що вивеземо. Другий хлопчик - там шпигунські пристрасті. Батьки доводять, що дитину вивезли до якихось, на мій погляд, неіснуючих родичів, у яких немає ні прізвищ, ні конкретного місця проживання, ні телефонів. Ми розуміємо, що він у місті - пропрацьовуємо оточення, родичів. За останні кілька днів, мабуть, десь 300 адрес перевірено", - підсумував він.