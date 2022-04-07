З дев'яти оперативних напрямків атак російських військ із початку війни залишилося 2,5, - Арестович

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.



За його словами, воєнно-політичну ситуацію навколо України контролюють керівництво країни, ЗСУ й інших Сил оборони.



"Нагадую, що з дев'яти оперативних напрямків, по яких наступав противник з початку війни залишилося 2,5 Це зона ООС, Луганська область, Маріуполь, Херсонщина, де донедавна противник іще намагався наступати, зараз він в обороні", - наголосив Олексій Арестович.



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