З Галицької площі в Києві демонтували радянську зірку
З обеліска "Місто-герой Київ", що на Галицькій площі столиці, демонтували радянську зірку
Про це повідомляє телеканал “Київ”.
Зазначається, що демонтажні роботи розпочались зранку 4 листопада і, попри туман, завершилися близько 20:00.
Фото: Big Kyiv
Фото: Big Kyiv
Обеліск “Місто-герой Київ” був створений у 1982 році на честь боротьби Києва в Другій світовій війні. Пам'ятник увійшов до попереднього переліку об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР.
У вересні цього року з обеліска прибрали зірки на бічних сторонах та анотаційну дошку російською мовою. Напис “1941” замінили на “1939” – рік початку Другої світової війни.
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