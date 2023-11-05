З Галицької площі в Києві демонтували радянську зірку

Про це повідомляє телеканал “Київ”.

Зазначається, що демонтажні роботи розпочались зранку 4 листопада і, попри туман, завершилися близько 20:00.

Фото: Big Kyiv

Фото: Big Kyiv

Обеліск “Місто-герой Київ” був створений у 1982 році на честь боротьби Києва в Другій світовій війні. Пам'ятник увійшов до попереднього переліку об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР.

У вересні цього року з обеліска прибрали зірки на бічних сторонах та анотаційну дошку російською мовою. Напис “1941” замінили на “1939” – рік початку Другої світової війни.