З Києва до Варшави поїде потяг, який вміщатиме вдвічі-втричі більше пасажирів. Деталі
31 травня зі столиці України до Варшави вирушить тестовий потяг, сформований з 14 стандартних вагонів Укрзалізниці, аби отримати погодження від польської сторони
Про це інформують Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Прямий рейс Київ — Варшава — Київ є одним із найпопулярніших. Повідомляється, щодня лише у застосунку Укрзалізниці реєструється понад 3 тис. запитів щодо цього напрямку - це в 10 разів більше пропозиції місць.
"Причиною цього є обмежена кількість місць у вагонах, що курсують на цьому напрямку. Зокрема, наразі польські залізничники пропускають за маршрутом Київ — Варшава тільки спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають 3-місні купе. В той час як стандартні пасажирські вагони УЗ мають 4-місні купе", - пише пресслужба.
Нині Укрзалізниця вже відновила рух усіх ремонтопридатних вагонів такого класу у своєму парку та звернулась до європейських партнерів щодо передачі таких вагонів. Однак їх не залишилося в наявності, а на замовлення та побудову нових потрібно понад 2 роки.
Також було проведено тестовий заїзд поїзда з вагонами стандартного для України габариту 1-ВМ. Ці вагони успішно пройшли маршрут від Києва до Варшави (з перестановкою візків на станції Ягодин).Сьогодні зі столиці країни до Варшави вирушить тестовий потяг. Очікується, що погодження з польською стороною руху стандартних вагонів Укрзалізниці дозволить збільшити кількість місць для прямого сполучення між Києвом та Варшавою у 2-3 рази.
"Раніше було проведено всі випробування, і ми розуміємо, що наші стандартні вагони можуть без перешкод долати відстань від Києва до Варшави та зворотно. Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони”, - сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
На вимогу польської сторони протягом останніх 2 днів проводилися детальні заміри всіх габаритів кожного вагона цього поїзда спеціально залученими польськими технічними фахівцями разом з українською командою залізничників на прикордонній станції Дорогуськ у Польщі.
З початку повномасштабного вторгнення додано прямі сполучення до Польщі:
- Київ — Хелм (2 щоденні рейси, які зручно стикуються із польськими рейсами на Варшаву),
- Київ — Перемишль (2 рейси на додаток до 2 рейсів Інтерсіті+),
- Харків — Хелм,
- Запоріжжя — Перемишль,
- Одеса — Перемишль.
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