З "ковідного" фонду вкрали 124 млн грн, - Держаудитслужба

Про це розповів голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс, передає Еспресо.TV.



"Ми побачили фінансових порушень на 418 млн. 124 млн грн - кошти, які, скажімо так, зникли. Часто звучить, що з фонду вкрали понад 400 млн грн, але це не так. Ідеться про фінансові порушення, а це не завжди аморально", - наводить слова чиновника видання Гордон.



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Переважна більшість "ковідних" порушень стосувається ситуативних рішень медичиних керівників, які залежно від нагальної потреби своїх клінік та амбулаторій приймали рішення щодо того, куди саме направляти виділені їм бюджети.



"А ось у ті 124 млн грн входить, наприклад, завищення обсягу виконаних робіт. Тому ми вважаємо ці гроші викраденими. Велика сума. Але якщо оцінювати обсяги фінансування загалом, то це невисокий рівень втрат", - додав Пліс.





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