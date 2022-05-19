Про це в телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Сєвєродонецьк перебуває під потужними обстрілами окупантів. Евакуювати людей важко навіть на броньованому транспорті. Проте зараз хочуть виїждждати й ті, хто не збирався протягом 2,5 місяців.

"Як от 37 жителів Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки. Серед них п'ятеро маленьких дітей, які до сих пір залишалися під щоденними обстрілами. Але сьогодні їм вдалося вирватися із небезпеки", - наголосив Сергій Гайдай.

18 травня в Сєвєродонецьку через обстріли загинуло четверо людей, є поранені.

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