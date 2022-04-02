З Луганщини та Донеччини 2 квітня запустять три евакуаційні рейси, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



О 14:00 виїде потяг №5501 Новозолотарівка - Лозова. О 13:00 буде рейс № 274/273 Краматорськ - Львів. О 16:00 вирушить поїзд № 276/275 Краматорськ - Львів.



"До уваги мешканцям Сєвєродонецької громади! Хто планує евакуацію, збиратися біля міського Палацу культури о 10:00", - наголосив Сергій Гайдай.



В організації підвезення людей з укриттів до місця збору беруть участь патрульні. Голова ОВА попросив волонтерів також долучитися до правоохоронців.



Сергій Гайдай попросив стежити за повідомленнями й попередив про можливі зміни.

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