З Луганщини та Донеччини 2 квітня запустять три евакуаційні рейси, - Гайдай
2 квітня з Луганщини й Донеччини вирушать три евакуаційні потяги до Львова та Лозової
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
О 14:00 виїде потяг №5501 Новозолотарівка - Лозова. О 13:00 буде рейс № 274/273 Краматорськ - Львів. О 16:00 вирушить поїзд № 276/275 Краматорськ - Львів.
"До уваги мешканцям Сєвєродонецької громади! Хто планує евакуацію, збиратися біля міського Палацу культури о 10:00", - наголосив Сергій Гайдай.
В організації підвезення людей з укриттів до місця збору беруть участь патрульні. Голова ОВА попросив волонтерів також долучитися до правоохоронців.
Сергій Гайдай попросив стежити за повідомленнями й попередив про можливі зміни.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе