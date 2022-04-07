З Луганщини та Донеччини 7 квітня вирушать чотири евакуаційні потяги, - Гайдай
7 квітня мешканців Луганщини та Донеччини евакуйовуватимуть чотирма потягами до Львова й Лозової
Про це повідомив Сергій Гайдай.
Протягом 7 квітня вирушать такі безкоштовні потяги:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова;
- 10:00 - 274/273 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів;
- 18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.92Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе