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Головна війна з Росією З Луганщини та Донеччини 7 квітня вирушать чотири евакуаційні потяги, - Гайдай

З Луганщини та Донеччини 7 квітня вирушать чотири евакуаційні потяги, - Гайдай

7 квітня, 2022 четвер
08:18
війна з Росією

7 квітня мешканців Луганщини та Донеччини евакуйовуватимуть чотирма потягами до Львова й Лозової

Про це повідомив Сергій Гайдай.

Протягом 7 квітня вирушать такі безкоштовні потяги: 

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова;
  • 10:00 - 274/273 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів;
  • 18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів.
 

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Новини
Львів
евакуація
Луганщина
Краматорськ
Донеччина
Сергій Гайдай
Донечччина
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