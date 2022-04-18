З Луганщини вдалось евакуювати 108 мешканців, - голова ОВА

Про це написав очільник ОВА Сергій Гайдай у telegram.



"Безпекова ситуація змінюється щогодини. Там, де зранку ще було безпечно, зараз розриваються російські снаряди. Евакуацію проводимо дуже обережно і водночас швидко. Головне – уберегти людей від ворожих куль", - йдеться у повідомленні.



Вдалось вивезти людей з таких міст:

Із Сєвєродонецька виїхали 18 людей;

із Рубіжного - 14;

із Гірського - 23;

із Попасної - 4;

із Лисичанська – 49.