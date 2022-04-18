З Луганщини вдалось евакуювати 108 мешканців, - голова ОВА
Попри обстріли окупантів та бойові дії на території Луганщини, з області евакуювали 108 людей
Про це написав очільник ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Безпекова ситуація змінюється щогодини. Там, де зранку ще було безпечно, зараз розриваються російські снаряди. Евакуацію проводимо дуже обережно і водночас швидко. Головне – уберегти людей від ворожих куль", - йдеться у повідомленні.
Вдалось вивезти людей з таких міст:
- Із Сєвєродонецька виїхали 18 людей;
- із Рубіжного - 14;
- із Гірського - 23;
- із Попасної - 4;
- із Лисичанська – 49.
За словами Ірини Верещук 18 квітня не працюють гуманітарні коридори для евакуації людей. Через блокування та обстріли гуманітарних маршрутів окупантами, їх не відкрили для евакуації.
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